Cupa Romaniei: calificare dramatica in optimi pentru Petrolul Ploiesti. Ce meciuri au mai ramas de disputat

Conform news.ro, gazdele au condus cu 1-0, prin golul marcat de Curpan, in minutul 15. Pentru Petrolul au inscris Buhaescu (57) si Roige (77).S-au mai calificat in optimi Chindia Targoviste, Universitatea Craiova , Turris Oltul Turnu Magurele, Dunarea Calarasi, ASU Politehnica Timisoara, FC Botosani, Farul Constanta si Viitorul Pandurii Targu Jiu.In faza urmatoare este calificata teoretic si FCSB , care ar fi trebuit sa joace luni cu SCM Gloria Buzau, dar adversarii au mai multe cazuri de coronavirus, astfel ca partida nu va mai avea loc.De la ora 20.45, in 16-imi se va disputa partida Dinamo - Viitorul Constanta.Programul celorlalte confruntari:DuminicaRipensia Timisoara - Astra Giurgiu , ora 12.15Husana Husi - Universitatea Cluj, ora 13.30FC Voluntari - Gaz Metan Medias, ora 17.30Politehnica Iasi - CFR Cluj , ora 20.30LuniFK Csikszereda - UTA Arad, ora 14.00