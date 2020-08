Petrolul vrea sa dea marea lovitura: aducerea lui Cosmin Contra

Leo Grozavu, Mugurel Cornateanu, Flavius Stoican si Costel Enache sunt antrenorii care au incercat sa aduca Petrolul in Liga 1 Ploiestenii nu vor sa mai rateze promovarea in sezonul viitor si se gandesc sa dea marea lovitura: aducerea lui Cosmin Contra , spun surse Ziare.com.Fostul antrenor al echipei nationale este foarte iubit la Ploiesti, el este ultimul tehnician care a adus un trofeu major pe Ilie Oana, Cupa Romaniei , in 2013.Contra este pe primul pe lista sefilor de la Petrolul, insa, deocamdata, nu a dat un raspuns clar.In cazul in care Contra va refuza oferta prahovenilor, Liviu Ciobotariu si Viorel Moldovan sunturmatorii antrenori pe lista sefilor Petrolului.