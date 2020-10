Pierderi financiare uriase pentru FC Barcelona din cauza coronavirusului

Gruparea de pe Camp Nou a precizat, intr-un comunicat dat publicitatii luni, ca veniturile totale au atins valoarea de 855 milioane euro, mai scazute cu 14 procente fata de cele 990 milioane euro obtinute in 2018/2019, in timp ce datoria neta globala s-a dublat, ajungand la 488 milioane euro.Barca a precizat 47 milioane de euro din totalul pierderilor s-au datorat absentei incasarilor in zilele de meci, 35 de milioane reducerii vanzarilor la magazinele clubului si 18 milioane absentei tururilor de stadion, cu pierderi suplimentare asteptate pana cand suporterii vor putea reveni pe stadioane in Spania.Veniturile prevazute pentru sezonul 2020-2021 sunt de 791 milioane euro. Jucatorii Barcelonei au acceptat reduceri salariale pentru a ajuta la combaterea deficitului clubului, in perioada in care fotbalul a fost suspendat din cauza coronavirusului.In aceasta vara, FC Barcelona s-a despartit de jucatori cu remuneratii mari, precum uruguayanul Luis Suarez, chilianul Arturo Vidal si croatul Ivan Rakitic, in incercarea de a reduce cheltuielile salariale, in concordanta cu liniile directoare ale Ligii spaniole de fotbal, care se refera direct la venitul proiectat.Acest lucru a insemnat, de asemenea, o perioada de transferuri extrem de silentioasa pentru noul antrenor Ronald Koeman, care nu i-a putut aduce sub comanda sa nici pe olandezul Memphis Depay ( Olympique Lyon ) si nici pe spaniolul Eric Garcia ( Manchester City ), principalele sale tinte, dupa ce francezul Ousmane Dembele a refuzat sa plece la Manchester United