Anunt soc din Anglia: Pierre Aubameyang de la Arsenal are malarie. Boala poate duce chiar la deces

Fotbalistul Pierre-Emerick Aubameyang de la Arsenal are malarie. Vestea socanta a dat-o chiar jucatorul de pe patul de spital."Din pacate am luat Malaria in timp ce am fost la meciurile nationalei, in Gabon. Am petrecut cateva zile in spital si deja ma simt mai bine. Le multumesc doctorilor care au descoperit virusul repede", a spus fotbalistul pe Instagram."Malaria este o boala infectioasa des intalnita in multe zone tropicale si subtropicale. In lipsa masurilor corespunzatoare de prevenire si tratament, malaria poate evolua catre deces", spun cei de la Centrul Medical de Diagnostic si Tratament "Dr. Victor Babes"