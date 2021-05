Victor Piturca implineste azi 65 de ani! De ce nu incarunteste fostul selectioner

Piti are si doi nepoti, Antonio si Noah, de care este foarte mandru.Fostul selectioner se mentine intr-o forma de invidiat chiar si la varsta pensionarii, in primul rand pentru ca este un tip exterm de sportiv. Chiar si la 65 de ani, Piti alearga cate 5 kilometri pe zi si este foarte atent la alimentatie. Nu bea alcool, iar la tigari a renuntat in urma cu multi ani.Piturca mananca numai produse bio, din propria ferma, din satul Islaz, comuna Branesti, din imediata apropiere a Bucurestiului. Acolo, Piturca a cumparat, in urma cu aproape 15 ani, un teren de cateva mii de metri patrati unde angajatii lui cresc animale si cultiva fructi si legume, exclusive pentru consumul familiei Piturca.Intr-un interviu pentru playsport.ro , Piturca a dezvaluit si ca nu incarunteste pentru ca seamana cu mama sa. "Eu nu consum decat fructe si legume de la ferma mea, carne, oua si lapte de tara si m-am lasat de fumat de tanar. In plus, am grija sa fac sport regulat.Iar faptul ca nu am incaruntit asa de tare sa stiti ca e genetic, mama este asa", a dezvaluit Piturca.