Victor Piturca, despre relatia cu Mirel Radoi: "Nu mi-a mai dat niciun telefon!"

Intr-un interviu pentru playsport.ro , Piturca a dezvaluit ca a vorbit cu Radoi inainte ca acesta sa preia nationala, dupa care nu au mai discutat."Am vorbit cu el inainte de a prelua echipa nationala, dupa nu mi-a mai dat niciun telefon. Eu zic ca e normal, pentru ca el venind deja ca antrenor de la tineret, a acumulat experienta, iar el trebuie sa-si impuna strategia lui, regula lui, am vazut ce a incercat el, au fost si lucruri bune, si mai putin bune, sunt sigur ca a analizat impreuna cu staff-ul lui toate reusitele, toate nereusitele, sunt convins ca va lua deciziile cele mai bune. Nici nu avea ce sa mai vorbeasca el cu mine, eu nu sunt in tema cu adversarii lui, nu cunosc jucatorii selectionati, el trebuie sa stie cel mai bine", a declarat Piti.El crede ca fiecare antrenor are nevoie sa-si impuna stilul cu personalitatea sa: "Eu mi-am impus stilul, regulile mele, nu am cerut si nu am avut nevoie de sfaturi, pentru ca, practic, si eu aveam cu cine sa vorbesc, nu? Erau nea Imi, erau..., dar eu cred ca un selectioner foarte bun isi face singur socotelile, cu echipa din jurul lui, nu trebuie sa ceara sau sa primeasca sfaturi"