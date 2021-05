Victor Piturca, despre un antrenor de talie mondiala: Un mos venit de pe alta planeta!

Piturca e de parere ca, desi incercam sa propunem un stil ofensiv, jocul nationalei nu e la inaltime. Fostul selectioner de al nationalei a vorbit pentru Antena Sport despre cele trei meciuri pe care nationala lui Radoi le-a sustinut in actuala campanie si a avut cuvinte dure la adresa lui Joachim Low, selectionerul Germaniei."Macedonia, in prima repriza, a avut cinci ocazii de gol si a fost la timona jocului si n-am jucat cum ne-am fi droit.Vine apoi meciul cu Armenia, pe care l-am avut in mana si l-am pierdut. Nu trebuie dat vina pe nimeni in mod special, de vina e absolut toata lumea. Sustineti-l pe Mirel Radoi ! Ce vreti sa faca Mirel Radoi?"In varsta de 61 de ani, Joachim Low are in plamares titlul mondial cu Germania si o finala de Campionat European, Conduce din 2006 nationala germana.