"Teapa" de 60 de milioane pe care si-a luat-o FC Barcelona

Concret, Pjanici (100 selectii la nationala Bosniei) nu a mai jucat de pe 10 martie, cand a intrat 12 minute la finalul meciului cu PSG , din Liga Campionilor.Pe tot parcursul acestui sezon, in care catalanii au jucat peste 50 de meciuri in toate competitiile, Pjanici abia a strans 13 aparitii ca titular in echipa lui Ronald Koeman. Viitorul sau pare pecetluit, Chelsea si Inter fiind interesate de serviciile lui, din aceasta vara.