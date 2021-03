Lupta pentru play-off ramane la fel de incinsa. Rivalele Astra si FC Botosani si-au impartit punctele

Au marcat Montini '79 pentru gazde si Papa '43 pentru oaspeti. Rezultatul pastreaza ambele echipe cu sanse considerabile pentru calificarea in play-off-ul Ligii 1. Cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat , FC Botosani e pe locul 5 (38 de puncte), iar Astra pe 7 (36 de puncte), in conditiile in care doar primele sase clasate vor evolua in play-off.Astra Giurgiu: Lazar - Raspopovic, H. Sousa, Graovac, D. Bruno - Canadjija (Crepulja '68), Boje Kane, Pahontu (Wuethrich '6, V. Gheorghe '55) - Stahl, Krpic (Montini '46), Radut. Antrenor: Eugen NeagoeFC Botosani: Pap - Braun, Chindris, Meleke, Holzmann - Papa, Florescu - Al Mawas, Ongenda (Tarsa '72), Keyta (Patache '72) - D. Croitoru (Camara '15, Roman '80). Antrenor: Marius CroitoruCartonase galbene: Radut '31 / Papa '20, Braun '31, Holzmann '84Arbitri: Radu Petrescu - Radu Adrian Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu - Florin AndreiObservator: Marian SalomirCiteste si: