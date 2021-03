S-au stabilit echipele care vor juca in play-off-ul din Liga 2. Cand are loc tragerea la sorti

Echipele FC U Craiova, Dunarea Calarasi, CS Mioveni, FC Rapid , Csikszereda si ASU Poli Timisoara au obtinut calificarea in play-off-ul Ligii a II-a, dupa meciurile etapei a XXI-a, ultima a sezonului regulat.Primele sase clasate isi vor disputa locurile de promovare intr-un play-off in care partidele se vor juca tur-retur, rezultand astfel inca 10 meciuri pentru fiecare formatie. La finalul play-off-ului, primele doua clasate vor promova direct in Liga 1 , in timp ce ocupantele locurilor 3 si 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 si 7 din play-out-ul Ligii 1.Procedura de stabilire a programului de disputare a play-off-ului se va face pe baza Tabelei Berger pentru sase echipe, numarul corespunzator fiecarei echipe fiind stabilit prin tragere la sorti. Extragerea se va face in ordinea clasarii la finalul sezonului regular.Echipele din play-out-ul editiei 2020-2021 a Ligii 2 vor fi impartite in doua grupe a cate sapte echipe. Astfel, echipele vor fi impartite in cele doua grupe, in conformitate cu locul ocupat la finalul sezonului regular, dupa cum urmeaza:Grupa A: locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19Grupa B: locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20In cadrul play-out-ului, in fiecare grupa se va disputa un singur joc intre participante, rezultand astfel sase meciuri pentru fiecare formatie. La finalul play-out-ului, vor retrograda locurile 6 si 7, iar cele doua formatii de pe locul 5 in cele doua grupe vor juca un baraj in dubla mansa pentru mentinerea in Liga 2.Procedura de stabilire a programului de disputare a play-out-ului se va face pe baza Tabelei Berger pentru opt echipe, numarul corespunzator fiecarei echipe fiind stabilit prin tragere la sorti. In urne se vor introduce bile cu numere doar de la 1 la 7, prin eliminarea bilei cu numarul 8 fiind posibila asigurarea unui numar de meciuri egale in deplasare si acasa (cate trei din fiecare) pentru cele sapte participante in fiecare grupa. Extragerea se va face in ordinea clasarii la finalul sezonului regular.Atat in play-off, cat si in play-out, echipele vor intra cu punctajul acumulat la finalul sezonului regular.