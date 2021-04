Care este miza si programul play-outului, unde au ajuns Dinamo, Viitorul si Astra

1. FC Arges 202. Chindia Targoviste 20*3. Astra Giurgiu 194. UTA Arad 19*5. Gaz Metan Medias 17*6. FC Voluntari 167. FC Viitorul 16*8. Dinamo Bucuresti 14*9. FC Hermannstadt 1310. Poli Iasi 13*.*Echipele care au beneficiat de rotunjire.FC Arges - Poli IasiChindia Targoviste - HermannstadtAstra - DinamoUTA - ViitorulGaz Metan - FC VoluntariFC Arges - Chindia TargovisteHermannstadt - AstraDinamo - UTAViitorul - Gaz MetanPoli Iasi - FC VoluntariAstra - FC ArgesChindia Targoviste - Poli IasiUTA - HermannstadtGaz Metan - DinamoFC Voluntari - ViitorulFC Arges - UTAChindia Targoviste - AstraHermannstadt - Gaz MetanDinamo - FC VoluntariPoli Iasi - ViitorulGaz Metan - FC ArgesUTA - Chindia TargovisteAstra - Poli IasiFC Voluntari - HermannstadtViitorul - DinamoFC Arges - FC VoluntariChindia Targoviste - Gaz MetanAstra - UTAHermannstadt - ViitorulPoli Iasi - DinamoViitorul - FC ArgesFC Voluntari - Chindia TargovisteGaz Metan - AstraUTA - Poli IasiDinamo - HermannstadtFC Arges - DinamoChindia Targoviste - ViitorulAstra - FC VoluntariUTA - Gaz MetanPoli Iasi - HermannstadtHermannstadt - FC ArgesDinamo - Chindia TargovisteViitorul - AstraFC Voluntari - UTAGaz Metan - Poli IasiPrimele doua clasate la finalul play-out-ului vor juca un baraj, iar castigatoarea se va confrunta, in alt baraj, cu echipa din play-off aflata pe ultimul loc de cupa europeana.Invingatoarea se va califica in Conference League (a treia competitie europeana ca importanta, dupa Champions League si Europa League.Ultimele doua clasate vor retrograda direct in Liga 2, iar ocupantele locurilor 13 si 14 vor participa la un baraj cu echipele de pe locurile 4, respectiv 3, din acest sezon din Liga 2.