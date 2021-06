Unde va antrena in sezonul viitor tehnicianul-revelatie al Ligii 1

La primul sezon de Liga I, Academica Clinceni a terminat pe locul 10. In sezonul 2020-2021. Academica Clinceni s-a calificat in play-off si a terminat campionatul pe locul 5.Acum, el si-a prelungit contractul pentru inca un sezon cu echipa ilfoveana, dupa cum anunta news.ro.Intrebat ce l-a facut sa continue la Academica, Poenaru a raspuns: "A contat foarte mult relatia cu conducerea administrativa. A fost tot timpul langa echipa fara sa puna presiune suplimentara. Ne-a asigurat in limita posibilitatilor tot ce ne-am dorit. Ne-au lasat pe noi, cei din staff, sa ne facem meseria asa cum am crezut noi. Iar noi nu le-am inselat increderea. Foarte importanta a fost si comunicarea. Am discutat de fiecare data, pe orice subiect, la orice ora, din zi si din noapte. Nu pot spune ca a fost totul lapte si miere. Dar toate discutiile, fie ele si in contradictoriu, au dus la rezultatele din sezonul trecut. Suntem, cu adevarat, o familie. Mai exista si un alt aspect important care m-a facut sa imi doresc sa continui la Academica Clinceni. O mare parte dintre jucatorii de anul trecut vor continua la Academica Clinceni, iar conducerea ne-a asigurat ca vom avea fel de mult credit si stabilitate financiara. Ma bucura foarte tare si faptul ca la Clinceni exista o baza de pregatire foarte buna. Aici trebuie felicitat primarul comunei Clinceni. Iubeste fotbalul. A fost si este tot timpul alaturi de echipa".Tehnicianul a precizat ca isi doreste ca in noul sezon echipa sa ajunga din nou in play-off-ul Ligii I. "Ne dorim ne batem din nou la primele sase. Vom munci pentru asta. Este greu. Va fi un an teribil pentru ca au promovat echipe de traditie, echipe grele. Dar ne dorim sa fim din nou acolo sus. Un alt obiectiv pentru acest sezon este cresterea copiilor. Sa promovam cat mai multi tineri pentru a putea sa ne autofinantam".Alaturi de Ilie Poenaru vor continua la Academica Clinceni si ceilalti membrii ai staff-ului: Marin Duna, Ion Colonel, Alex Petcu, Alexandru Stan, John Ene, Vasko Karabolevski si Ionut Stoica.