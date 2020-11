Poli Iasi a remizat cu FC Arges, scor 1-1. Andrei Cristea a marcat la meciul 400 in Liga 1. Moldovenii au rezistat cu om in minus

Conform news.ro., pentru Poli Iasi a marcat Andrei Cristea, in minutul 40, care a jucat vineri meciul cu numarul 400 in Liga I.Golul echipei FC Arges a fost inscris de Malele, in minutul 62.Poli Iasi: Axinte - Onea, Frasinescu, Baxevanos, Busu - Vanzo (De Iriondo '73), Breeveld, Passaglia - Calcan, Cristea (Zajmovic '73), Popadiuc (Platini '65). Antrenor: Daniel Pancu. Antrenor: Daniel PancuFC Arges: Micle - Tofan, Leca, Maric, Musat - Grecu (Mirica '59 / Honciu '88), Serban, Meza Colli, Draghici (Blejdea '46)- Mediop (Deslandes '46), Malele.Antrenor: Ionut Mosteanu.Cartonase galbene: Vanzo '44, Cristea '47, Busu '55, Platini '72, Onea '81 / Malele '31, Tofan '35, Blejdea '54, Musat '85Cartonas rosu: Frasinescu '68Arbitri: Lucian Rusandu - Ovidiu Artene, Cosmin Vatamanu - Ionut CozaObservator: Liviu CiubotariuCiteste si: Selectionerul "generatiei de aur" il pune la punct pe Mirel Radoi: "Sa se ratoiasca dupa vreo doua calificari"