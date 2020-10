Poli Iasi, comunicat oficial in cazul accidentarii lui Koljic. Fotbalistul Ovidiu Mihalache si-a cerut scuze public

"La finalul meciului, Ovidiu Mihalache a cerut public scuze jucatorului accidentat si reprezentantilor formatiei craiovene, sustinand ca a avut doar intentia de a juca mingea la faza din minutul 36, lucru confirmat si de reluarile TV din mai multe unghiuri. De asemenea, fundasul Politehnicii a transmis ca nu este un jucator dur, dovada stand faptul ca, in cariera sa de aproape 20 de ani la seniori, a mai primit o singura data cartonasul rosu. Vizibil marcat de nefericita intamplare, experimentatul jucator, care va implini in luna decembrie 36 de ani, si-a exprimat speranta ca atacantul Elvir Koljic se va recupera cat mai repede si va avea in cel mai scurt timp posibilitatea sa-si etaleze calitatile fotbalistice in meciurile oficiale", a anuntat clubul iesean.Formatia Universitatea Craiova a obtinut a sasea victorie consecutiva in Liga I, dupa ce a invins, vineri, pe teren propriu, scor 1-0, echipa Poli Iasi . Meciul a fost marcat de accidentarea grava al lui Elvir Koljic, transportat la spital dupa un fault al lui Mihalache.In minutul 35, Elvir Koljic a fost scos de pe teren cu targa si a fost transportat la spital, dupa un fault dur al lui Mihalache, care a fost apoi eliminat.Unicul gol al meciului a fost marcat de Barbut, in minutul 51.