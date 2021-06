Portarul care a "ingropat-o" pe Liverpool in finala Ligii Campionilor si-a mai dat un "autogol". Cum a aflat iubita sa ca e inselata

Portarul aflat inca in proprietatea lui Liverpool (sezonul trecut a fost imprumutat la Union Berlin) si-a mai dat un "autogol" de proportii, de aceasta data pe plan sentimental. Astfel, el a fost nevoit sa puna punct legaturii amoroase cu frumoasa Sophia Tomalla dupa ce aceasta din urma a intrat in posesia unei fotografii in care Karius se saruta cu o alta femeie."Au aparut fotografii din vacanta mea, in care care sunt cu o alta femeie. Din pacate, este adevarat ca eu si Sophia ne-am indepartat unul de altul", a admis Loris Karius pe retelele de socializare."Suntem separati. De-acum poate sa fac ce vrea", a fost singura reactie a Sophiei.