Fostul portar al clujenilor a semnat un contract la Al - Shabab, in Arabia Saudita."Am ales Arabia Saudita, din septembrie voi juca acolo. Am si eu familie.Legat de CFR Cluj, e complicat cand vorbim de bani. Eu mereu cand am plecat din Romania aveam ceva de luat si nu am mai luat nimic", a spus portarul la Digisport.Arlaukis a castigat al treilea titlu consecutiv cu CFR, dupa meciul de la Craiova.