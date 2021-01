Portarul islandez care a eliminat Romania de la Euro 2020 s-a facut regizor de film

Halldorsson a fost titular in poarta nordicilor in octombrie 2020, atunci cand Islanda a invins Romania cu 2-1, tricolorii fiind eliminati astfel in play-off-ul pentru Euro 2020.Ales de Cia Edstrom de la NFM drept unul dintre cele 16 proiecte work-in-progress de urmarit, drama islandeza este bazata pe o idee originala a lui Halldorsson, a actorilor Auounn Blonda ("The Big Rescue") si Egill Einarsson ("Black's Game"), care interpreteaza rolurile principale.Nina Petersen, Sverrir Þor Sverrisson ("The Big Rescue") si Halldorsson au scris scenariul.Filmul este produs de Lilja Osk Snorradottir de la Pegasus Pictures ("Arctic"), una dintre principalele companii islandeze, care a lucrat si la "Game of Thrones", "Succession" si "Fortitude", intre altele."Cop Secret" are in centru un super-politist, care isi neaga sexualitatea si se indragosteste de noul sau partener in timp ce ancheteaza o serie de patrunderi prin efractie la o banca de unde aparent nimic nu a fost furat.Halldorsson a declarat ca a visat mereu sa faca film, cariera pe care are de gand sa o combine cu cea de fotbalist profesionist. Pana acum, el a lucrat doar la proiecte scurte, precum reclame si videoclipuri muzicale."Sunt inca un jucator de fotbal activ, dar s-a aratat ocazia de a face << Cop Secret >> ", a spus el, adaugand ca proiectul este in lucru de mai multi ani si ca este unul nou pentru piata islandeza. "Sunt foarte incantat sa finalizez filmul si cred ca seara premierei va fi mai amuzanta decat apararea penalty-ului executat de Messi la Cupa Mondiala".Lungmetrajul a fost filmat in timpul pandemiei, productia fiind incheiata in decembrie.Producatorul cauta acum un agent de vanzari si va vorbi despre film la Nordic Film Market, care va avea loc intre 4 si 7 februarie.Citeste si: FOTO Fiica fotomodel a legendarului Luis Figo a intrat in familia regala a Spaniei. Cu cine a fost surprinsa tanara