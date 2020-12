Portarul Petr Cech, retras din activitate in 2019, a revenit intre buturi la echipa de tineret a lui Chelsea. A luat gol dupa 3 minute

Conform agerpres.ro, fostul international ceh (124 de selectii), care a cucerit 13 trofee majore cu Chelsea ca jucator, intre care patru titluri de campion al Angliei (2005, 2006, 2010 si 2015), a fost inclus din precautie de clubul londonez pe lista jucatorilor autorizati sa dispute Liga Campionilor in acest sezon.In conditiile penuriei de portari cu care se confrunta in prezent Chelsea, oficialii gruparii de pe Stamford Bridge nu au avut alta solutie decat sa faca apel la veteranul Cech, pentru a evolua in meciul rezervelor, disputat luni seara pe stadionul Kingmeadow din Londra.Petr Cech indeplineste in prezent rolul de consilier tehnic si de performanta la clubul Chelsea. El a contribuit luni seara la victoria tinerilor jucatori ai clubului sau, care au reusit sa intoarca rezultatul in repriza secunda, dupa ce au fost condusi de Tottenham cu 2-0 la pauza. De notat faptul ca Petr Cech a fost invins pentru prima data dupa numai 3 minute de joc, al doilea gol al lui Spurs venind in minutul 17.Citeste si: Messi contra Neymar in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Programul complet