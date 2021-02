Stare de alerta in fotbalul din Portugalia. Un arbitru a fost amenintat cu moartea pentru doua cartonase rosii

Partida s-a terminat la egalitate, scor 1-1, gazdele egaland in minutul 90+12, prin Fransergio, dupa ce Porto a deschis scorul prin Taremi, in minutul 9. Godinho a eliminat doi jucatori de la Porto, pe Luis Diaz '70 si Mateus Uribe '90+8.Dupa meci, in social media au aparut numerele de telefon ale arbitrilor, iar acestia au primit amenintari.Consiliul de Arbitraj al federatiei portugheze a condamnat amenintarile cu moartea primite de Luis Godinho si de familia acestuia si a precizat ca divulgarea in social media a numerelor de telefon reprezinta "incitare la violenta si atingere grava adusa intimitatii arbitrilor".Forul i-a cerut politiei sa intervina in acest caz.Meciul retur dintre FC Porto si Braga va avea loc la 3 martie.Citeste si: