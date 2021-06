Meci dramatic in semifinalele Campionatului European de tineret! Cine va juca finala competitiei

In ciuda faptului ca Spania a dominat copios partida, in finala s-a calificat Portugalia, gratie unui autogol norocos de care a beneficiat cu zece minute inaintea de fonalul meciului.In cealalta semifinala, Germania a trecut cu 2-1 de Tarile de Jos, ambele echipe fiind egale cu Romania in meciurile din grupa, care au avut loc in luna martie.Finala Portugalia - Germania este programata duminica de la ora 22.00.