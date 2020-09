Posibil caz de dopaj la Rapid Bucuresti. Jucatorul s-a prezentat la sediul Agentiei Nationale Anti-Doping. Comunicatul clubului

Betametazona, o substanta antiinflamatoare si imunosupresiva, nu este interzisa de regulamentele antidoping daca este administrata altfel decat intravenos, au declarat pentru AGERPRES, surse din cadrul gruparii giulestene."In functie de calea de administrare, acea substanta nu este considerata doping, dar trebuie sa explici, sa demonstrezi. Urmeaza ca laboratorul sa analizeze daca declaratiile au fost adevarate. Una e pe vena si alta sunt picaturile de nas", a precizat sursa citata.Clubul Rapid a precizat intr-un comunicat de presa ca jucatorul nu a incalcat reglementarile antidoping si ca are drept de joc."Ni s-au solicitat explicatii cu privire la modalitatea de administrare a unei substante ce se gaseste, printre altele, si intr-un spray nazal pe care jucatorul l-a folosit ocazional. Substanta nu este interzisa de reglementarile antidoping daca este administrata pe aceasta cale, respectiv ca decongestionant nazal. Drept urmare, suntem convinsi ca informatiile puse la dispozitia Agentiei Nationale Antidoping sunt lamuritoare si ca nu va exista o investigatie in adevaratul sens al cuvantului. La acest moment nu avem un caz. Jucatorul nostru nu a incalcat reglementarile antidoping, el are drept de joc si este alaturi de echipa, atentia lui fiind concentrata pe urmatorul meci pe care il avem de disputat", se arata in comunicatul FC Rapid.Jucatorul Catalin Hlistei, 26 de ani, a fost descoperit pozitiv la betametazona, in urma unui test efectuat dupa o partida cu Turris din ultima etapa a sezonului trecut al Ligii a II-a."Lucrurile sunt destul de simple. Jucatorul nostru a facut in 2014 o operatie la nas si a avut o accidentare in 2016. De atunci e dependent de o anumita substanta care il ajuta sa respire normal. El poate sa joace si asteapta rezultatele. Ia de mai multi ani aceste picaturi, iar medicul stia", a detaliat Lucian Ionescu , ofiter de presa la Rapid.Hlistei a venit la Rapid in ianuarie 2019 si in acest sezon a marcat in toate cele 5 meciuri ale echipei antrenate de Adrian Iencsi, fiind golgeterul Ligii a II-a.