Povestea de viata a lui Borja Valle, cel mai bine platit fotbalist din Romania. A crescut in saracie si vindea ghete ca sa traiasca

La Dinamo a ajuns un jucator cu experienta in prima divizie spaniola, la Deportivo La Coruna, astfel ca noul patron al "cainilor" i-a pregatit si un salariu pe masura. Cu peste 30.000 de euro pe luna, Borja Valle a devenit cel mai bine platit fotbalist din campionatul Romaniei, mult peste al doilea clasat, Alex Chipciu de la CFR Cluj , care are un salariu de baza, fara bonusuri, de 20.000 de euro.In varsta de 28 de ani si implinit din punct de vedere financiar, Borja Valle nu poate uita insa greutatile cu care s-a confruntat in copilarie. Nascut intr-o familie modesta, fara mari posibilitati financiare, ibericul a facut sacrificii uriase pentru a-si indeplini visul.Cea mai complicata perioada din cariera a avut-o in urma cu 8 ani, atunci cand a ajuns la echipa de liga inferioara Ourense, imprumutat de la Ponferradina. In acte, mijlocasul avea un salariu de 1.000 de euro pe luna, bani care i-a vazut insa cu mari intarzieri din cauza dificultatilor de ordin economic ale clubului. Fara nici un alt ajutor, actualul dinamovist se imprumuta de la colegii de echipa care apucasera sa faca ceva "rezerve", iar presa din Spania a dezvaluit faptul ca Borja Valle ajunsese chiar sa vanda ghete de fotbal pentru a putea supravietui.