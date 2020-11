Povestea de viata dramatica a fotbalistului Viorel Turcu, decedat la 60 de ani. Si-a pierdut copilul, sotia si picioarele

In afara fotbalului, care i-a adus destule satisfactii, destinul i-a rezervat lui Viorel Turcu numeroase neplaceri majore.Prima incercare groaznica pe care a trait-o a fost 1984, atunci cand si-a pierdut copilul nou-nascut, o fetita, din cauza conditiilor precare din spital.Ulterior, la 51 de ani, din cauza diabetului, Viorel Turcu a ramas cu ambele picioare amputate, iar sotia sa a decedat in 2015, rapusa de cancer.Citeste si: Doliu in fotbalul romanesc. A murit un triplu campion. A jucat si contra lui Maradona