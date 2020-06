Povestea fotbalistului cumparat de Hagi pentru 200.000 de euro si retras pe o insula britanica din Canalul Manecii: "Sunt supraveghetor de magazin"

Ziare.

Ziare.com l-a gasit pe fotbalistul originar din Cluj Napoca pe o insula britanica din Canalul Manecii, unde isi duce viata linistit alaturi de sotia si de fetita lor.Cumparat de Hagi la Timisoara pentru 200.000 de euro, Soporan s-a retras din fotbal profesionist la doar 30 de ani, pe vremea cand juca la Milsami Orhei. Acum, este sef de magazin in insula britanica."Momentan lucrez ca si supervisor () la un magazin de outdoor. Salariul minim e de 8,5 lire pe ora. Este bine pentru noi.Am jucat cativa ani la cea mai buna echipa de pe insula, FC St Paul, am cucerit cateva trofee si chiar am jucat pt nationala Jersey.Totul este aici la un nivel de amator.Am jucat de placere perioada asta, dar nu puteam la nesfarsit sa continui fara sa fiu platit, aici traiul este foarte scump si nu-mi permiteam sa imi iau liber de la munca doar ca sa joc fotbal", povesteste Rares Soporan pentru Ziare.comViata si fotbalul din Romania nu-l mai incanta pe clujean, vrea sa ramana cat mai mult in Marea Britanie."Momentan nu avem de gand sa venim in tara, Jersey este este un loc perfect pentru noi, este foarte linistit, rata criminalitatii este foarte mic. Stam la un minut de Ocean.Nimic din ceea ce as face in continuare nu e mai ok ca si fotbalul.M-am nascut pentru fotbal si ma consider foarte norocos ca nu am avut parte de accidentari si ca am jucat la cel mai inalt nivel.Oricum ceea ce fac acum imi place si sunt chiar bun.Din ce vad eu fotbalul romanesc este in declin, in Europa in afara de CFR, nimeni nu mai reuseste sa obtina rezultate pozitive", a spus fostul fotbalist pentru Ziare.com.Rares Soporan a jucat la Universitatea Cluj, Poli Timisoara Ceahlaul , Unirea Alba Iulia, in liga 1.Fostul fotbalist a facut parte dintr-o generatie de exceptie la juniori , in 2002 a castigat titlul national cu U Cluj , echipa din care mai faceau parte: Florescu, Cocis, Goga si Ungurusan.Locul unde locuieste Soporan, Jersey este o insula britanica din Canalul Manecii care in timpul celui de-al doilea razboi mondial a fost sub dominatie nazista.Anul acesta se vor 75 de ani de la eliberare.Cel mai apropiat oras de insula este Rennes, din Franta.