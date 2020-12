A crescut ca Fat-Frumos. Povestea lui Radu Dragusin, colegul lui Ronaldo la Juventus. Suma de bani cu care a fost cumparat din Romania

Radu Dragusin a ajuns in Italia in 2016, dupa ce a implinit 16 ani, fiind transferat de torinezi de la clubul Sport Regal Bucuresti, in schimbul sumei de 250.000 de euro.Treptat, el a evoluat la toate grupele de juniori ale lui Juventus (U17, U19 si U23), iar in aceasta vara a fost chemat de antrenorul Andrea Pirlo sa se alature, la antrenamentele echipei mari, lui Cristiano Ronaldo si celorlalte vedete ale "Batranei Doamne".Ascensiunea fulminanta a lui Dragusin e bazata si pe faptul ca, intr-o perioada scurta de timp, a explodat din punct de vedere fizic. Romanul a pus cateva kilograme bune pe el ca masa musculara, iar in inaltime a crescut pana la 1,91 metri.De asemenea, in afara calitatilor fotbalistice, fundasul central s-a remarcat la clubul Juventus printr-un comportament exemplar. "Da dovada de educatie si colegialitate", au spus italienii despre Dragusin.Citeste si: Moment istoric pentru fotbalul romanesc. La 18 ani, fundasul Dragusin a debutat la Juventus, in Liga Campionilor