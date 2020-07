Povestea lui Sepsi a inceput dupa doua operatii nereusite ale patronului: "Atunci am zis sa fac fotbal, cand mi-au atins nervul. 15 milioane am bagat"

Patronul covasnenilor, Laszlo Dioszegi, nici nu se gandea la aceasta perfomanta, atunci cand a inceput proiectul la Sepsi."Cum sa ma gandesc la asa ceva? Eu nici nu visam ca ajung in Liga 1 , daramite sa joc finala Cupei Romaniei.E ceva incredibil pentru mine ce am realizat. De la infiintare am bagat 15 milioane de euro.Mi se pare o suma mica pentru atatia ani, dar am investit cu cap si ne bucuram ca acum jucam finala Cupei Romaniei.In liga treia am avut buget de 250.000 de euro, in liga a doua am avut buget 600-700.000 de euro, iar in liga 1 acum am ajuns la un buget de 6 milioane de euro", povesteste patronul de la Sepsi pentru Ziare.com.Ideea unei echipe de fotbal la Sfantu Gheorghe i-a venit lui Laszlo Dioszegi pe vremea cand era izolat la pat, dupa doua operatii nereusite de hernie de disc.Am avut si noroc in liga secunda, pentru ca cele mai tari echipe de atunci: UTA, FC Brasov si Olimpia Satu Mare au avut ceva probleme financiare si asta a fost norocul nostru. Ma bucur insa ca am ajuns aici", a spus Dioszegi pentru Ziare.comContrar situatiei fotbalului din Romania, lucrurile stau bine la Sepsi, problemele financiare lipsesc cu desavarsire."Nu dam salarii mari, dar dam totul la timp. Din ce stiu, doar un singur jucator are 10.000 de euro pe luna, in rest media e 6000-7000 de euro lunar.Cand aducem un jucator, nu le promitem marea cu sarea, dar le promitem ca totul va fi la timp.Au si prima de victorie la fiecare meci din campionat , 600 de euro. Este bine la noi.In caz ca luam Cupa Romaniei , eu sunt de acord sa dau toti banii pe care o sa-i primim de la Federatie catre jucatori , pentru ca merita". a mai spus patronul lui Sepsi.Laszlo Dioszegi este un om de afaceri cu investitii in industria de panificatie.