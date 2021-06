Preliminariile CM 2022: Brazilia lui Neymar defileaza spre Mondiale. Inca un pas gresit facut de Argentina, cu Messi in teren

Neymar a deschis scorul in debutul jocului de la Asuncion (4), iar apoi a oferit pasa decisiva la cea de-a doua reusita a Selecao, care l-a avut ca autor pe mijlocasul Lucas Paqueta (90+2).Neymar, care reusise deja un gol si o pasa decisiva vineri, in victoria cu Ecuador (2-0), a inscris pana acum 66 de goluri in 105 meciuri disputate pentru Selecao, apropiindu-se la 11 lungimi de "regele" Pele.Brazilia, cvintupla campioana mondiala, nu a mai inceput preliminariile cu sase victorii consecutive de la calificarile pentru Mondialul din 1970, unde a aliniat una dintre cele mai mari echipe din toate timpurile, care avea in componenta legende precum Pele, Tostao sau Rivellino.In schimb, selectionata Argentinei, marea rivala a brazilienilor, a facut un nou pas gresit, terminand la egalitate in deplasare cu Columbia (2-2), dupa in urma cu cateva zile a fost tinuta in sah pe teren propriu de Chile (1-1).Messi si colegii sai au condus cu 2-0 la pauza meciului de la Barranquilla, prin golurile lui Cristian Romeo (3) si Leandro Paredes (8), dar columbienii au redus din handicap dupa pauza, in urma unui penalty transformat de Luis Muriel (51), iar apoi au egalat in extremis, prin Miguel Borja (90+4).Argentina se afla pe locul secund in clasamentul grupei unice sud-americane, la sase puncte in spatele Braziliei, primele patru clasate la finalul preliminariilor urmand sa se califice direct la Cupa Mondiala din Qatar, in timp ce ocupanta locului al cincilea va disputa un baraj international cu o reprezentanta a zonei Oceania.Rezultate:Ecuador - Peru 1-2Au marcat: Gonzalo Plata (90+1), respectiv Christian Cueva (63), Luis Advincula (87).Columbia - Argentina 2-2Au marcat: Luis Muriel (51 - penalty), Miguel Borja (90+4), respectiv Cristian Romero (3), Leandor Paredes (8)Venezuela - Uruguay 0-0Paraguay - Brazilia 0-2Au marcat: Neymar (4), Lucas Paqueta (90+4).Chile - Bolivia 1-1Au marcat: Erick Pulgar (69), respectiv Marcelo Moreno Martins (82 - penalty).Clasament: 1. Brazilia 18 puncte, 2. Argentina 12 puncte, 3. Ecuador 9 p, 4. Uruguay 8 p, 5. Columbia 8 p, 6. Paraguay 7 p, 7. Chile 6 p, 8 Bolivia 5 p, 9. Venezuela 4 p, 10. Peru 4 p.