Anglia s-a salvat pe final, Danemarca a demolat Austria in deplasare! Toate rezultatele si marcatorii din preliminariile CM 2022

In meciurile disputate aseara, Anglia s-a impus greu, abia in minutul 85 in fata Poloniei, scor 2-1, Danemarca a surclasat Austria chiar pe terenul acesteia, scor 4-0, iar campioana mondiala Franta a invins cu 1-0 in Bosnia.Dupa trei meciuri , Armenia, Anglia, Danemarca si Italia au maximum de puncte.Marea dezamagire pare a fi Irlanda, cu zero puncte.Infrangerea Germaniei pe teren propriu, scor 1-2 cu Macedonia de Nord poate fi socotita surpriza preliminariilor pana in acest moment.Azerbaidjan vs Serbia 1-2Au marcat: Makhmudov '59 (p) / Mitrovic '16, '81.Luxemburg vs Portugalia 1-3Au marcat: Rodrigues '30 / Jota '45+2, C. Ronaldo '51, Palhinha '80.1. Portugalia 7 puncte (6-3 golaveraj)2. Serbia 7 (7-5)3. Luxemburg 3 (2-3)4. Irlanda 0 (2-4)5. Azerbaidjan 0 (1-3)Grecia vs Georgia 1-1Au marcat: Kakabadze '76 (a) / Kvaratskhelia '78Spania vs Kosovo 3-1Au marcat: Olmo '34, Ferran Torres '34, Moreno '75 / Halimi '701. Spania 7 puncte (6-3 golaveraj)2. Suedia 6 (4-0)3. Grecia 2 (2-2)4. Georgia 1 (2-4)5. Kosovo 0 (1-6)Lituania vs Italia 0-2Au marcat: Sensi '47, Immobile '90+4 (p).Irlanda de Nord vs Bulgaria 0-01. Italia 9 puncte (6-0)2. Elvetia 6 (4-1)3. Irlanda de Nord 1 (0-2)4. Bulgaria 1 (1-5)5. Lituania 0 (0-3)Bosnia-Hertegovina vs Franta 0-1A marcat: Griezmann '60Ucraina vs Kazakhstan 1-1Au marcat: Yaremchuk '20 / Mujikov '59.1. Franta 7 puncte (4-1 golaveraj)2. Ucraina 3 (3-3)3. Finlanda 2 (3-3)4. Bosnia-Hertegovina 1 (2-3)5. Kazakhstan 1 (1-3)Tara Galilor vs Cehia 1-0A marcat: Daniel James '82.Au fost eliminati: Roberts '77 / Schick '49.Belgia vs Belarus 8-0Au marcat: Batshuayi '14, Vanaken '17, '89, Trossard '38, '76, Doku '42, Praet '49, Benteke '70.1. Belgia 7 puncte (12-2)2. Cehia 4 (7-4)3. Tara Galilor 3 (2-3)4. Belarus 3 (4-10)5. Estonia 0 (4-10).Republica Moldova vs Israel 1-4Au marcat: Carp '29 / Zhavi '25+2, Solomon '57, Dabbur '65 Natcho '66.Nicolaescu (Moldova) a fost eliminat, in minutul 50.Scotia vs Insulele Feroe 4-0Au marcat: McGinn '7, '53, Adams '6, Fraser '70.Austria vs Danemarca 0-4Au marcat: Skov Olsen '58, '78, Maehle '64, Hojbjerg '67.1. Danemarca 9 puncte (14-0)2. Scotia 5 (7-3)3. Israel 4 (5-4)4. Austria 4 (5-7)5. Insulele Feroe 1 (2-8)6. Moldova 1 (2-13)Gibraltar vs Olanda 0-7Au marcat: Berghuis '42, De Jong '55, Depay '61, Wijnaldum '62, Malen '64, Van de Beek '85, Depay '88.Muntenegru vs Norvegia 0-1A marcat: Sorloth '35.Turcia vs Letonia 3-3Au marcat: Karaman '2, Calhanoglu '33, Yilmaz '52 / Savalnieks '35, Uldrikis '58, Ikaunieks '79.1. Turcia 7 puncte (10-5)2. Olanda 6 (11-4)3. Muntenegru 6 (6-3)4. Norvegia 6 (4-3)5. Letonia 1 (4-7)6. Gibraltar 0 (1-14)Cipru vs Slovenia 1-0A marcat: Pittas '42.Slovacia vs Rusia 2-1Au marcat: Skriniar '38, Mak '74 / Fernandes '71.Croatia vs Malta 3-0Au marcat: Perisic '62, Modric '76 (p), Brekalo '90.1. Croatia 6 puncte (4-1)2. Rusia 6 (6-4)3. Slovacia 5 (4-34. Cipru 4 (1-1)5. Slovenia 3 (2-3)6. Malta 1 (3-8).San Marino vs Albania 0-2Au marcat: Manaj '63, Uzuni '85.Andorra vs Ungaria 1-4Au marcat: Pujol '90+3 / Fiola '45+2, Gazdag '51, Kleinheisler '58 Nego '90.Anglia vs Polonia 2-1Au marcat: Kane '19, Maguire '85 / Moder '58.1. Anglia 9 puncte (9-1)2. Ungaria 7 (10-4)3. Albania 6 (3-2)4. Polonia 4 (7-5)5. Andorra 0 (1-8)6. San Marino 0 (0-10)Armenia vs Romania 3-2Au marcat: Spertsyan '56, Haroyan '87, Barseghyan '89 (p) / Cicaldau '62, '75Germania vs Macedonia de Nord 1-2Au marcat: Gundogan '63 (p) / Pandev '45+2, Elmas '85Liechtenstein vs Islanda 1-4Au marcat: Frick '79 / Saevarsson '12, Bjarnason '45+1, Palsson '77, Sigurjonsson '90+4 (p)1 Armenia 9 puncte (6-2)2. Macedonia de Nord 6 (9-4)4. Germania 6 (5-2)4. Romania 3 (5-6)5. Islanda 3 (4-6)6. Liechtenstein 0 (1-10).La Campionatul Mondial din 2022 se califica direct primul loc din grupa, iar locurile secunde urmeaza sa dispute baraje.