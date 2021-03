Decizie de ultima ora: cati spectatori vor asista la meciul dintre Armenia si Romania

Va fi un meci extrem de dificil pentru selectionata lui Mirel Radoi , tinand cont ca armenii au plecat ca din pusca in actualele preliminarii, cu doua victorii din doua meciuri In plus, selectionata antrenata de spaniolul Caparos va mai beneficia de un avantaj consistent. Astfel, 4.300 de spectatori vor incuraja echipa gazda din tribune.De altfel, in Rusia si in spatiul ex-sovetic este in continuare permis accesul spectatorilor la diverse competitii. Si jocul de rugby dintre Georgia si Romania, de la Tbilisi, a beneficiat de aportul publicului.