S-a incheiat lupta pentru titlu in Premier League. Noua campioana a Angliei, decisa pe stadionul "Old Trafford"

Pe "Old Trafford", Leicester s-a impus cu 2-1 (1-1) in partida de la Manchester, din etapa a XXXVI-a, prin golurile reusite de Luke Thomas '10 si Caglar Soyuncu '66. Pentru gazde a inscris Greenwood '15.Echipele de pe primele doua locuri mai au cate trei jocuri de disputat in aceasta editie de campionat . City are 80 de puncte si nu mai poate fi ajunsa de United, clasata pe locul 2, cu 70 de puncte.Leicester a urcat provizoriu pe locul 3, cu 66 de puncte, din 36 de partide, iar Chelsea este pe locul 4, cu 64 de puncte, din 35 de meciuri "Cetatenii" pot reusi tripla in acest sezon. Dupa Cupa Ligii si trofeul Premier League, ei vor juca, la 29 mai, finala Ligii Campionilor, importiva formatiei Chelsea.