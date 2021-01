Premiera la Campionatul Mondial al Cluburilor. Cine sunt primele femei care vor arbitra meciuri in cadrul competitiei

Trio-ul feminin, condus de brazilianca Edina Alves Batista, alaturi de compatrioata sa Neuza Back si argentinianca Mariana de Almeida, va fluiera la evenimentul masculin ce va avea loc in Qatar intre 1 si 11 februarie, conform agerpres.ro.Pentru aceasta competitie, FIFA a nominalizat 7 arbitri, 12 asistenti si sapte asistenti video.Tragerea la sorti pentru stabilirea partidelor va avea loc la Zurich pe 19 ianuarie.Echipa germana Bayern Munchen , castigatoarea Ligii Campionilor, va fi reprezentanta Europei.Cupa Mondiala a cluburilor, prevazuta initial in decembrie, va avea loc in Qatar intre 1 si 11 februarie 2021, anunta in noiembrie FIFA.Din cauza pandemiei de coronavirus, mai multe cupe continentale au inceput cu intarziere, astfel incat a fost nevoie de amanarea Mondialului cluburilor, turneu la care iau parte castigatoarele competitiilor continentale si campioana en titre a tarii organizatoare.Editia de anul trecut a Mondialului cluburilor a fost castigata de Liverpool, dupa o finala cu Flamengo.Citeste si: Ion Tiriac a sfatuit-o pe Serena Williams sa se retraga, iar sotul jucatoarei a raspuns dur: "Nimeni nu da doi bani pe ce crede el"