Premiera pentru CFR Cluj in acest sezon. Campioana a dat trei goluri intr-un meci din Liga 1. Cum s-a terminat partida cu Academica

Campioana s-a impus prin golurile marcate de Valentin Costache (15), Ciprian Deac (52) si Gabriel Debeljuh (90+1). Golul de onoare al ilfovenilor a fost inscris de bulgarul Asen Ceandarov (84), aflat la prima sa reusita in Liga I.CFR Cluj a dominat meciul si a avut si o bara, prin Andrei Burca (57).A fost pentru prima oara in acest campionat cand CFR a marcat trei goluri intr-o partida.CFR a ajuns la cinci partide consecutive fara infrangere, patru victorii si un egal. Clujenii au urcat pe locul secund in clasament dupa acest succes.Academica a incheiat o serie de opt meciuri consecutive fara infrangere, cinci victorii si trei egaluri. Pentru echipa din Clinceni a fost primul esec in deplasare in aceasta stagiune.