Premierul Spaniei a anuntat data la care va fi reluata La Liga

Ziare.

com

"In saptamana care incepe pe 8 iunie, reluarea marilor competitii sportive si profesioniste, in primul rand La Liga, va fi autorizata", a declarat Pedro Sanchez intr-o conferinta de presa.Toate competitiile fotbalistice din Spania au fost suspendate pe 12 martie din cauza pandemiei. Cluburile din primele doua divizii au fost autorizate intre timp sa reia antrenamentele.Un protocol de reluare a antrenamentelor a fost elaborat de La Liga, Federatia spaniola de fotbal (RFEF) si de medici, dupa aprobarea data de autoritatile sanitare si sportive din aceasta tara.Conform protocolului, jucatorii incep prin a se antrena singuri, pe teren fiind permisa prezenta a cel mult sase fotbalisti. Jucatorii trebuie sa vina deja echipati la centrul de antrenament, iar cand nu se antreneaza, trebuie sa poarte masca si manusi. Dupa fiecare sedinta de pregatire, ei vor primi o punga cu tinuta de antrenament pentru ziua urmatoare.La Liga a fost suspendata cand mai erau de jucat 11 etape. In clasament, pe primul loc este FC Barcelona , cu un avans de doar doua puncte fata de Real Madrid