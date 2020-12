Presa din Turcia, furibunda asupra lui Sebastian Coltescu. Se cere o "pedeapsa istorica" pentru arbitrul roman

"Aparare rusinoasa a arbitrului de rezerva Sebastian Coltescu, care a dat dovada de rasism fata de Webo, la Paris", a titrat cotidianul Hurriyet. "In apararea sa in fata UEFA , arbitrul de rezerva a spus: "Eu nu am zis negro, ci negru. In limba romana negru inseamna om negru. Nu l-am jignit". A incercat sa se justifice cu aceste cuvinte", mentioneaza jurnalul turc, conform news.ro.Ajansspor scrie ca pe "arbitrul rasist" Sebastian Coltescu il asteapta o "pedeapsa istorica" din partea UEFA, si anume o interdictie pe viata."Scandal de rasism la meciul PSG - Basaksehir! Ne-am retras de pe teren", a scris Milliyet, adaugand ca numele lui Coltescu a fost legat de "multe scandaluri" in trecut, referire la meciuri din cariera arbitrului roman, dar si la o problema personala din 2008 a lui Sebastian Coltescu."Rasism in Liga Campionilor! Cuvinte scandaloase ale arbitrului roman Coltescu catre Pierre Webo, de la Basaksehir", a notat si Takvim.Sozcu a scris ca a fost o "seara scandaloasa" si ca Sebastian Coltescu a mai avut meciuri controversate, dar si ca Ovidiu Hategan a "ignorat manifestarile de rasism" la o partida din Romania, dintre Dinamo si Steaua "Scandal de rasism la meciul PSG - Basaksehir!", a titrat Sabah, precizand ca este "de neacceptat" ceea ce s-a intamplat."Felicitari, Demba Ba! L-a pus la punct pe arbitrul rasist Coltescu", a scris cotidianul Aksam despre felul in care a reactionat unul dintre fotbalistii echipei Basaksehir: "Demba Ba s-a repezit la Colstescu si a vorbit astfel: 'Nu spui niciodata "omul asta alb", spui "omul asta". Atunci de ce vorbesti despre Webo folosind cuvintele "omul asta negru"?'. Cuvintele lui Demba Ba au primit sustinere imensa in social media".Cluburile din Turcia au postat in social media mesaje de sustinere pentru Istanbul BB.Besiktas a notat: "Suntem alaturi de voi, suntem impotriva rasismului"."Suntem alaturi de tine, Webo!" a scris si Fenerbahce pe Twitter Meciul PSG-Istanbul BB, din etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de romani, a fost intrerupt, in minutul 16, la scorul de 0-0.Turcii au parasit terenul dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu a folosit cuvantul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.Oaspetii au protestat deseori la deciziile arbitrului de centru Ovidiu Hategan, iar Sebastian Coltescu l-a atentionat pe central ca o persoana din staff-ul echipei turce trebuie sanctionata. Coltescu a folosit cuvantul "negru" indicandu-i centralului Hategan acea persoana.Hategan l-a eliminat pe antrenorul secund Pierre Webo, fost international camerunez, iar turcii au decis sa iasa de pe teren dupa mai multe discutii cu brigada si cu alti oficiali ai meciului.Citeste si: Povestea dramatica de viata a lui Sebastian Coltescu, arbitrul implicat in scandalul de rasism. A vrut sa se sinucida, si-a pierdut parintii si a divortat de doua ori