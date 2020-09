Presedintele clubului de fotbal Napoli, testat pozitiv cu coronavirus. Magnatul italian a umblat fara masca pe fata

Napoli a confirmat testul pozitiv al conducatorului sau prin intermediul unui scurt comunicat postat joi pe contul sau oficial de Twitter Conform ziarului La Repubblica, De Laurentiis s-a aflat in cursul zilei de miercuri la Milano, unde a luat parte la reuniunea Ligii Serie A, prezentand unele simptome ale noului coronavirus, pe care acesta le-a justificat printr-o indigestie provocata de consumul de stridii.Conducatorul lui Napoli efectuase anterior un test pentru depistarea noului coronavirus, al carui rezultat pozitiv l-a aflat chiar in cursul serii respective. Cu ocazia evenimentului de la Milano, presedintele clubului Napoli a fost vazut in mai multe randuri fara masca pe fata, subliniaza publicatia din peninsula.