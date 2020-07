Presedintele clubului FC Barcelona crede ca Messi isi va prelungi contractul

"Messi a spus de nenumarate ori ca doreste sa-si incheie cariera aici si eu nu am nicio indoiala ca el isi va prelungi contractul", a adaugat Josep Maria Bartomeu intr-un interviu acordat cotidianul barcelonez Mundo Deportivo.Sextuplul "Balon de Aur" argentinian, in varsta de 33 de ani, este sub contract pana in iunie 2021 cu echipa care l-a consacrat, dar recent postul de radio Cadena Ser a facut referire la o inghetare a negocierilor intre Messi si Barcelona.Indoielile privind viitorul capitanului echipei catalane au persistat dupa criticile dure formulate de acesta ca urmare a pierderii titlului in La Liga in favoarea echipei Real Madrid Mai multe publicatii italiene, intre care cunoscutul cotidian sportiv La Gazzetta dello sport, au scris in ultimele zile despre posibila venire a lui Lionel Messi la clubul lombard, dupa ce tatal atacantului argentinian a cumparat o casa la Milano.La randul sau, Antonio Conte, antrenorul echipei Inter Milano , a dezmintit, sambata, zvonurile privind un interes al echipei milaneze pentru Messi, numind aceste zvonuri drept "fantezie fotbalistica".