Presedintele clubului Napoli, scrisoare emotionanta dupa decesul lui Maradona. Vrea sa schimbe numele stadionului

"Draga Diego, lasi o marturie uriasa despre ceea ce este un om cu toata fragilitatea, puterea, dragostea totala pentru viata si pentru aproapele sau. Un campion unic si irepetabil. Slabiciunea ta, petele tale, erorile tale sunt egale cu maretia ta imensa de anulare in mit. S-a spus de catre multi ca asta reprezinta sinteza dintre geniu si nesabuinta. Un pictor al balonului: urme de pensula unice de amintit in Luvrul celor mai mari artisti. Ca un Caravaggio nelinistit, ale carui neimblanzire si nesabuire sunt iertate pentru imensa lui maretie. Cred ca este corect sa-i dam stadionului San Paolo numele tau, sa te mai avem cu noi, ca martor al drumului excelent pe care s-a inscris aceasta echipa. Anii tai au fost unii de nesters in memoria napolitanilor. Simbolul unei eliberari ravnite si al unei invieri dorite. Multumesc Diego, esti si vei ramane cu noi toti", a scris De Laurentiis.Maradona a jucat la Napoli, intre 1984 si 1991. El a cucerit titlul in Serie A cu Napoli, in sezoanele 1986/1987 si 1989/1990, singurele din istoria clubului.De la plecarea lui de la Napoli, in 1992, clubul a trecut printr-o retrogradare, in 1998, si apoi prin faliment, in 2004, cand a ajuns in liga a treia, fiind salvat si reconstruit de Aurelio De Laurentiis.Diego Maradona a incetat din viata, miercuri, la Buenos Aires, la varsta de 60 de ani.Citeste si: A murit cu zile Diego Armando Maradona? Acuzatii grave facute de apropiatii fostului fotbalist