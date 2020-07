Presedintele Federatiei Boliviene de Fotbal a decedat de Covid-19

Salinas era presedinte al federatiei din 2018 si indeplinea in acelasi timp functia de presedinte al clubului The Strongest din La Paz, liderul primei ligi.El a fost internat inca din 9 iulie intr-o clinica din La Paz, unde a primit o donatie de plasa de la portarul selectionatei boliviene, Carlos Emilio Lampe, care s-a vindecat de Covid-19.Bolivia, tara de 11 milioane de locuitori, a inregistrat pana in prezent 58.136 cazuri de Covid-19 si 2.106 decese.