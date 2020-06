Presedintele FIFA, primul anunt despre revenirea fanilor in tribunele meciurilor de fotbal

Ziare.

''Sa nu uitam ca va fi nevoie intotdeauna de un loc pentru fani. Fotbalul fara spectatori nu este acelasi in mod clar, dar trebuie sa avem rabdare cand ai in vedere momentul potrivit de a readuce fanii inapoi in stadioane. Vom continua sa lucram fara neobositi, dar si discret si in mod respectuos, pentru a depasi aceste masuri temporare si pentru a ne asigura ca fanii sunt primiti inapoi intr-un mod sigur si responsabil', a declarat Infantino intr-un mesaj video catre cele 211 federatii membre ale FIFA.Privitor la planurile de sustinere economica a fotbalului, Infantino a precizat ca ''dezvoltam un sistem care sa fie rezonabil si in acelasi timp bazat pe necesitati. Vrem un plan de ajutor economic care sa fie de anvergura si cu un mare inpact, sa includa fotbalul feminin, si sa functioneze intr-un mod modern, eficient si transparent''.Bundesliga este prima liga de top care s-a reluat in Europa, cu portile inchise, iar Italia, Spania si Anglia urmeaza sa faca acelasi pas in zilele si saptamanile urmatoare. Putine federatii permit disputarea meciurilor cu un numar limitat de spectatori in tribune, precum in Ungaria.Infantino a anuntat ca va contacta online federatiile nationale si entitatile implicate ''pentru a crea un fotbal mai bun in viitor''. Calendarul international si numarul de meciuri jucate de jucatorii de top se vor afla pe agenda discutiilor.Presedintele FIFA a dezvaluit ca a primit propuneri interesante privind finantarea si guvernanta, incepand de la impunerea unui plafon salarial pana la un plafon al transferurilor, mecanisme fiscale si infiintarea unor fonduri de de rezerva pentru situatii de urgenta precum cea din prezent.''Personal, sunt in favoarea unor reglementari financiare mai clare si mai stricte, care impun transparenta deplina si principii de buna guvernare, care nu se limiteaza doar la sistemul de transfer, ci la intregul ecosistem fotbalistic'', a precizat Infantino in mesajul sau.