Presedintele UEFA anunta ca organizarea EURO 2021 in 12 orase ar putea sa pice: "Avem probleme cu trei orase!"

Astfel, presedintele forului european ia in calcul reducerea numarului de orase gazda. Organizatorii au anuntat ca amana un an disputarea EURO, avand in vedere criza sanitara prezenta.Presedintele Aleksander Ceferin a vorbit despre o situatie in care anumite orase s-ar putea retrage din postura de orase care vor gazdui partide la EURO: "In principiu, planuim sa organizam in aceleasi locuri. Cu noua orase, totul este stabilit. Avem probleme cu alte trei orase, deci vom continua sa discutam. Pe scurt, vrem sa organizam in 12 orase. Daca nu, suntem gata sa facem asta in zece, noua sau opt orase", a punctat slovenul intr-un interviu pentru arabii de la beIN Sports.Federatia Romania de Fotbal anuntase anterior ca este dispusa si ea sa organizeze mai multe partide, in cazul in care anumite orase se retrag.EURO 2021 ar urma sa aiba loc intre 11 iunie - 11 iulie 2021.Romania inca nu este calificata la turneul final, ea trebuie sa treaca de un meci de baraj in deplasare cu Islanda, apoi de inca unul, tot in deplasare, cu invingatoarea dintre Ungaria si Bulgaria.Citeste si:D.A.