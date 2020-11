Nimeni nu se astepta la asta. Prietenia ascunsa dintre sotia lui Messi si iubita lui Ronaldo

Antonella Roccuzzo (32 de ani) si Georgina Rodriguez (26 de ani) sunt femeile care stau in spatele performantelor realizate in ultimii ani de argentinianul Messi, respectiv portughezul Ronaldo. Tinand cont de relatia rece dintre cei doi super- jucatori , putina lume s-ar fi asteptat ca Antonella si Georgina sa aiba vreo tentativa de a intra in legatura una cu alta.Cea care a reusit sa treaca insa de aceasta "bariera" de comunicare a fost iubita lui Ronaldo. N-a fost o interactionare directa, ci prin intermediul retelelor de socializare, totul pornind de la o postare facuta de Antonella pe Instagram, legata de ziua de nastere a unuia dintre cei trei baieti pe care argentinianca ii are impreuna cu Leo Messi.Vazandu-l pe Thiago (8 ani), imbracat in tricoul Barcelonei pe care Ronaldo il "uraste" cel mai mult, iubita portughezului a avut o reactie extrem de apreciata. "Cat de repede creste. Felicitari", a scris Georgina in sectiunea de comentarii, atragand mii de like-uri si numeroase mesaje aprobatoare.