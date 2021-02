EXCLUSIV Cati bani au castigat fotbalistii de la Hermannstadt dupa victoria cu FCSB

Sibienii si-au ridicat moralul dupa victoria in fata echipei lui Becali si vor sa dea lovitura si in runda urmatoare, la Craiova.Hermannstadt este la al treilea meci fara infrangere in Liga 1 si spera ca in sezonul viitor sa ramana in Liga 1.Pentru victoria cu FCSB , sefii sibieni nu au stat cu mainile in san si au oferit o prima considerabila pentru cele trei puncte.35 000 de euro pentru toata echipa a fost bonusul oferit de conducera lui Hermannstadt, conform unor surse Ziare.comFotbalistii sibieni au promisa o prima si in cazul in care vor obtine puncte la Craiova.CITESTE SI: