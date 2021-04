Fara numar. Cat vor primi Ongenda si Rodriguez de la FC Botosani pentru calificarea in play-off

Echipa moldoveana a scos un egal, 1-1, la Voluntari in ultima etapa a sezomul regular si se va bate de la egal la egal cu granzii campionatului.Si cum orice perfomanta trebuie rasplatita, fotbalistii de la FC Botosani vor primi bonusuri substantiale pentru acest succes.Ei nu au avut promisa o prima speciala pentru acest obiectiv, insa aproape toti jucatorii antrenati de Marius Croitoru au stipulate in contract clauze cu bani pentru accederea in play -off.Conform unor surse Ziare.com, Jonathan Rodriguez, Enriko Papa si Hervin Ongenda au cele mai mari bonusuri, cate 15 000 de euro pentru play-off.Nu toti jucatorii vor primi aceasta suma. Sunt fotbalisti care au prima de 10 000 de euro pentru calificarea in primele 6 echipe ale campionatului.FC Botosani joaca in prima etapa din play - off cu locul 1 din Liga 1 , pozitie pentru care se bat CFR Cluj si FCSB