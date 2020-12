Prima reactie a arbitrului Sebastian Coltescu: "Imi cer scuze, imi pare rau pentru neintelegere"

"Imi pare rau pentru neintelegere. Intentia mea nu a fost sa fiu rasist. Intr-un astfel de context, uneori oamenii nu se exprima corect si pot fi intelesi gresit. Imi cer scuze in numele uefa champions league. Sper ca voi fi inteles. @ UEFA #notoracism #uefa", apare scris pe contul Sebastian Coltescu, care nu este certificat de Twitter ca fiind autentic.Meciul dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir a fost intrerupt in min. 16, la scorul de 0-0, din cauza unor remarci rasiste din partea celui de-al patrulea oficial, romanul Sebastian Coltescu, relateaza AFP.Staff-ul campioanei Turciei si jucatorii acesteia, urmati de cei ai echipei PSG au luat decizia de a parasi terenul dupa eliminarea antrenorului secund al formatiei din Istanbul, fostul atacant camerunez Pierre Achille Webo, acuzand afirmatii rasiste din partea arbitrului de rezerva.Coltescu i-a cerut in min. 16 lui Hategan sa intervina pentru a-l calma pe Webo, care a fost prea vehement la o decizie a arbitrului de centru, potrivit AFP. Coltescu l-a identificat pe antrenorul secund al echipei turce cu termenul de "tipul negru", iar Hategan i-a aratat cartonasul rosu fostului atacant camerunez.Webo a protestat, iar atacantul franco-senegalez Demba Ba (rezerva) a coborat din tribuna si l-a acuzat de rasism pe Coltescu, reprosandu-i ca s-a referit la culoarea pielii lui Webo, intrebandu-l daca ar fi facut la fel si daca era cazul unei persoane albe, relateaza AFP.Si jucatori de la PSG, printre care Neymar , Mbabbe si Marquinhos, au venit pentru a cere explicatii la marginea terenului. Dupa mai multe minute de discutii cele doua echipe au parasit terenul.Ulterior, presedintele campioanei Turciei a afirmat ca echipa sa nu va relua jocul daca al patrulea oficial (Coltescu) nu va fi indepartat."Al patrulea arbitru a spus "negru" in fata lumii intregi! Daca al patrulea arbitru va fi scos de pe teren, atunci vom relua jocul. Daca el va ramane pe teren, atunci Basaksehir nu va relua meciul", a declarat Goksel Gumusdag pentru TRT Spor.Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a reactionat si el vehement pe Twitter dupa acest incident: "Condamn ferm remarcile rasiste la adresa lui Pierre Webo, membru al staff-ului tehnic al lui Basaksehir, si sunt convins ca UEFA va lua masurile care se impun". Ovidiu Hategan era arbitrul de centru al meciului dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir, programat pe Parc des Princes, in Grupa H. Arbitri asistenti au fost desemnati Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, iar al patrulea oficial a fost Sebastian Coltescu. Arbitru video era italianul Marco Di Bello, iar conationalul sau Maurizio Mariani era arbitru asistent video.Pana acum Hategan a arbitrat meciurile Dinamo Kiev - Juventus 0-2 (20 octombrie), Atletico Madrid - RB Salzburg 3-2 (27 octombrie), Atalanta - Liverpool 0-5 (3 noiembrie), Manchester United - Istanbul Basaksehir 4-1 (24 noiembrie) si Sahtior Donetk Real Madrid 1-0 (1 decembrie), el fiind primul arbitru roman care a condus meciuri in toate cele sase etape ale grupelor intr-un sezon de Champions League.Uniunea Europeana de Fotbal a confirmat, marti seara, ca meciul dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir, din Grupa H a Ligii Campionilor, suspendat in min. 16, la scorul de 0-0, din cauza remarcilor rasiste ale arbitrului de rezerva roman Sebastian Coltescu, va fi reluat miercuri, cu alti arbitri "In urma unui incident la meciul din UEFA Champions League din aceasta seara dintre Paris Saint-Germain FC si Istanbul Basaksehir FK, UEFA a decis in mod exceptional - in urma discutiilor cu ambele cluburi - ca minutele ramase sa se joace maine (miercuri, n. red.), cu o noua echipa de oficiali. Ora de start a fost fixata pentru 18:55 CET (19:55 in Romania)", se arata in comunicat.Forul continental a anuntat ca o ancheta amanuntita va fi demarata imediata in legatura cu incidentul.Citeste si: Povestea dramatica de viata a lui Sebastian Coltescu, arbitrul implicat in scandalul de rasism. A vrut sa se sinucida, si-a pierdut parintii si a divortat de doua ori