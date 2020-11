Prima reactie a lui Dan Petrescu dupa plecarea de la CFR: "Viata merge inainte, am dat mai mult clubului decat familiei"

"Impreuna cu clubul am decis rezilierea contractului pe cale amiabila. Ca sa oprim orice speculatie, nici nu am fost demis, nici nu mi-am dat demisia. Cred ca este mai bine pentru club, pentru jucatori , pentru mine ca in acest moment fiecare sa mearga pe drumul lui. As vrea sa multumesc clubului CFR Cluj pentru acesti trei ani minunati petrecuti impreuna, sunt mandru si fericit pentru tot ce am facut aici in toti acesti trei ani. As vrea sa-i multumesc in primul rand patronului CFR Cluj, care a avut incredere in mine si m-a ajutat in toate momentele, indiferent care au fost ele, bune si rele. De asemenea, as vrea sa le multumesc tuturor jucatorilor, care au fost minunati in acesti trei ani, pentru ca eu, cum se stie, sunt un antrenor mai dificil si ei au reusit sa ma suporte atat de mult si as vrea sa le multumesc fanilor CFR Cluj, celor care au crezut si m-au ajutat in acesti trei ani fantastici", a declarat Petrescu pentru contul oficial de Facebook al clubului"Viata merge inainte, plec cu capul sus de la Cluj, sunt fericit de ceea ce am realizat si intr-o zi sper sa ma intorc sa antrenez, de ce nu? In viata de antrenorat inca sunt tanar, cred ca mai pot sa antrenez multi ani de acum incolo si in momentul asta imi doresc o mini-vacanta, daca pot. In acelasi timp, sunt un antrenor liber, e clar ca daca apare o oferta de nerefuzat maine, la cum ma cunosc eu pe mine, e posibil sa o accept. Dar cel mai important este sa ma linistesc si sa ma gandesc si la mine in aceasta perioada. Pentru ca in aceasta perioada cred ca am dat mai mult clubului decat mie si familiei. Am stat foarte mult la club, nici in pandemie nu am plecat din Cluj, deci am fost tot timpul aici. De aceea cred ca merit si eu o vacanta. In acelasi timp, urez succes echipei in campionat si in Europa League sa se califice mai departe", a completat PetrescuDan Petrescu si-a inceput al doilea mandat la CFR Cluj in martie 2019. Sub conducerea lui, echipa a castigat campionatul in sezoanele 2018/2019 si 2019/2020 si s-a calificat in grupele Ligii Europa dupa fiecare titlu.In ultima perioada, formatia ardeleana a pierdut cinci din ultimele sase meciuri , doua in campionat, doua in Liga Europa, cu AS Roma , scoruri 0-5 si 0-2, si unul in Cupa Romaniei CFR Cluj ocupa locul 3 in Liga 1 , cu 21 de puncte dupa 11 etape si dupa FCSB , 27 de puncte, si CS Universitatea Craiova , 25 de puncte.Formatia CFR Cluj a fost eliminata, duminica, de echipa Poli Iasi in 16-imile de finala ale Cupei Romaniei. Iesenii s-au impus cu scorul de 1-0.Meciul s-a disputat la Cluj-Napoca, la solicitarea campioanei, care va juca, joi, in Liga Europa, pe teren propriu, cu TSKA Sofia Golul a fost marcat de Calcan, in minutul 64.Petrescu a mai condus CFR Cluj in sezonul 2017/2018, cand de asemenea echipa a castigat campionatul.Citeste si: E oficial: Dan Petrescu nu mai e antrenorul campioanei CFR Cluj. Conditiile in care s-a semnat rezilierea contractului