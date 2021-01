Prima reactie a lui Marius Sumudica dupa despartirea de turci: "Sunt usurat, dar nu pot sa vorbesc acum"

"Am reziliat contractul de comun acord. Sunt niste lucruri pe care nu pot sa le vorbesc acum. Pana nu inchei tot ceea ce am de incheiat cu ei financiar, nu pot sa vorbesc. Maine voi incheia tot ceea ce este financiar si ma voi intoarce in tara", a declarat Sumudica, la Digi Sport.Intrebat daca este mai degraba dezamagit sau usurat, Sumudica a raspuns: "Usurat!"Clubul Gaziantep a anuntat, duminica, despartirea de antrenorul Marius Sumudica, informeaza site-ul oficial al gruparii turce."Ne-am despartit de comun acord de tehnicianul Marius Sumudica, care a fost antrenor la Gaziantep FK de aproximativ un sezon si jumatate. Le multumim domnului Sumudica si intregii sale echipe pentru contributia pe care si-au adus-o in perioada in care au fost in functie si le uram succes in cariera", se arata pe site-ul gaziantepfk.org.Sumudica era antrenorul echipei din Gaziantep din vara anului 2019 si mai avea contract pana in mai. Formatia ocupa locul 4 in clasament, cu 31 de puncte din 17 meciuri , la trei puncte de liderul Besiktas (16 jocuri).Gaziantep a avut o serie de multe meciuri fara infrangere, oprita, sambata, in deplasare, de Sivasspor, scor 2-1.In ciuda rezultatelor bune obtinute, plecarea antrenorului roman s-a facut dupa un scandal izbucnit intre el si presedintele clubului, cu privire la prelungirea contractului.Citeste si: https://ziare.com/fotbal/stiri-fotbal/derapaj-rasist-in-turcia-la-adresa-lui-marius-sumudica-1655513