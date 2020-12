Prima reactie din FRF dupa tragerea la sorti pentru Mondialul din 2022: "Putem visa chiar la primul loc"

"Nu e cea mai rea grupa pentru noi. Daca bati echipele de sub tine, iti castigi dreptul la baraj. Ne vom bate pentru calificare cu Islanda si Macedonia de Nord. Islanda e intr-o schimbare de generatie, vor aparea 4-5 jucatori noi fata de meciurile cu noi, pe Armenia o cunoastem, iar Macedonia de Nord, intr-adevar, este o surpriza acum pe plan european, fiind calificata la Euro", a declarat Stoichita pentru gsp.ro."Sa vedem si cum e tintarul partidelor. Conteaza, de exemplu, sa nu ai meci in Islanda intr-un sezon rece. Am incredere ca putem obtine locul doi si, de ce nu, putem visa chiar la o calificare directa. Desi Germania este favorita certa, trebuie sa o spunem", a completat Stoichita.Citeste si: Grupa de cosmar pentru Romania in preliminariile Campionatului Mondial 2022. Ne batem pentru calificare cu o fosta campioana mondiala