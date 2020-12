Primaria din Napoli a anuntat ca stadionul San Paolo se va numi Diego Armando Maradona

Desi initial se lua in considerare ca stadionul sa se numeasca San-Paolo-Maradona, totusi Primaria a decis ca arena sa poarte doar numele fostului fotbalist argentinian.Fostul fotbalist Diego Maradona a incetat din viata, la 25 noiembrie, la Buenos Aires, la varsta de 60 de ani.Maradona a jucat la Napoli intre 1984 si 1991, perioada in care echipa a cucerit doua titluri in Serie A, in sezoanele 1986/1987 si 1989/1990, singurele din istoria clubului.