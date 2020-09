Primarul Budapestei ar vrea ca Supercupa Europei sa se dispute cu portile inchise

"Daca as avea mijloacele legale pentru a decide, as lasa ca meciul sa se dispute cu portile inchise", a declarat Karacsony pentru cotidianul Nepzava."Responsabilitatea revine celor care au puterea de a lua decizii", a adaugat edilul, referindu-se la guvernul premierului Viktor Orban Meciul dintre castigatoarea Ligii Campionilor, Bayern Munchen , si cea a Europa League, Sevilla FC , programat joi seara pe Puskas Arena din Budapesta, va fi prima partida din cupele europene la care prezenta suporterilor din nou admisa, pe fondul pandemiei de coronavirus.Aproximativ 30% din capacitatea de 67.000 de locuri a stadionului din Budapesta va putea fi folosita, conform prevederilor UEFA , iar guvernul ungar isi mentine planul de a permite prezenta fanilor, in ciuda cresterii numarului cazurilor de infectare cu Covid-19 si a avertismentului de calatorie emis de autoritatile sanitare germane.Fiecare club a avut la dispozitie 3.000 de bilete, insa Sevilla a inapoiat 2.500 de tichete si aproape jumatate dintre cei 2.100 de suporteri ai lui Bayern asteptati la meci si-au anulat, se pare, deplasarea la Budapesta, pe fondul unor reguli mai stricte de carantina impuse in Bavaria pentru fani, la revenirea acestora.