EXCLUSIV Radu Mihaiu, primarul de la Sectorul 2: "Sa vedem cati bani putem aloca pentru Dinamo. Am toata deschiderea"

Noul primar de la Sectorul 2, Radu Mihaiu, este dispus sa-i ajute cu bani pe oamenii echipei din Stefan cel Mare."Eu sunt pentru sport. Am toata dechiderea din lumea. O sa vedem ce e de facut pentru Dinamo, dar trebuie sa vedem cifrele exacte cand ajung in functie.Deschiderea pentru Dinamo exista, ca si pentru celelalte sporturi.Repet, deschiderea exista pentru Dinamo.Trebuie sa ne uitam peste cifre. Sa vem cati bani avem, si cati bani putem aloca pentru Dinamo. Eu sunt pentru sprijinirea sportului.Bugetul va fi probabil in functie de bugetul aprobat de guvernul Romaniei. In contextual coronavirusului, incasarile scad foarte, foarte tare si va trebui sa vedem cum prioritizam banii pe care ii avem. Eu sunt pentru sprijinirea sportului.Mai sunt putini pasi de parcurs pana voi deveni primar cu acte in regula.Am fost microbist, recunosc ca nu mai sunt.Am avut alt hobby care s-a tranformat in ceva serios, in full time, ma refer la politica si acum este jobul meu. Din punct de vedere administrativ nu pot sa fiu decat dinamovist", a spus primarul Sectorul 2, pentru Ziare.comLicentiat in informatica, Radu Mihaiu a reusit supriza la alegerile locale, unde l-a invins pe principalul favorit la castigarea Primariei Sectorului 2, Dan Cristian Popescu.